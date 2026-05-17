Москва17 мая Вести.Владимир Путин на этой неделе встретился со своей первой учительницей Верой Гуревич, за которой сам заехал за рулем автомобиля. Президент ехал по Москве неспешно, без использования спецсигналов, рассказал в интервью Павлу Зарубину для ИС "Вести" родственник Веры Гуревич Андрей Креер.

11 мая Владимир Путин пригласил педагога на ужин в свою резиденцию в Кремле и заехал за ней.

Неспешно, без спецсигналов, ничего не перекрывали. Шли люди, смотрели удивленно на наш кортеж, и, наверное, люди чуть позже осознавали, кого они увидели за рулем, потому что Владимир Владимирович сам ехал рассказал Андрей Креер

По его словам, стекла автомобиля не были тонированными, поэтому люди узнавали президента.

У него не тонированный же автомобиль был, поэтому люди проходили мимо, сначала смотрели, что кортеж, а потом удивлялись, кто едет и за рулем этого автомобиля рассказал Креер

Он также сообщил: ни сама Вера Гуревич, ни ее близкие не ожидали, что президент сам приедет на автомобиле за своим первым педагогом.