Гуревич: Путин всю дорогу был за рулем, он вез драгоценный товар

Москва17 мая Вести.Заехав за своей первой учительницей Верой Гуревич, приглашенной им на ужин, президент России Владимир Путин сам сел за руль автомобиля, так как не мог никому доверить "такой драгоценный товар". Об этом заявила сама Вера Гуревич в интервью Павлу Зарубину для ИС "Вести".

По ее словам, всю дорогу до Кремля глава государства лично управлял автомобилем.

Ну что вы, такой драгоценный посетитель, пассажир сидит, ну что вы. Сам посадил. "Я сама, я сама", - а он все мне пытается помочь войти. В машину, сам за руль. Шофер тут же пересел рядом. Сам за руль - только он. Такой товар везет драгоценный пошутила Вера Гуревич

Как рассказал в интервью Павлу Зарубину для ИС "Вести" родственник Веры Гуревич Андрей Креер, Владимир Путин ехал за рулем не спеша, без использования спецсигналов.