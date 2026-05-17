Учительница Путина Гуревич: всегда чувствовала, что его ждет что-то необычное

Москва17 мая Вести.Вера Гуревич в интервью Павлу Зарубину для ИС "Вести" поделилась, что видела в своем ученике — Владимире Путине — большой потенциал.

Вера Дмитриевна работала в ленинградской школе №193. Здесь российский президент учился с первого по восьмой класс.

Почему-то всегда чувствовала, что его ждет необычное будущее. Я, конечно, не могла сказать, что это будет: президент или это премьер-министр, но я всегда чувствовала, что куда-то он попадет рассказала Гуревич

Также педагог выделила Путина, как самого сильного мальчика, с которым никто не смел связываться.