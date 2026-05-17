Вера Гуревич: Путин для меня всегда будет Володькой Учительница Гуревич: Путин пообещал всегда оставаться для меня Володькой Путиным

Москва17 мая Вести.Для учительницы Веры Гуревич президент РФ, который когда-то был ее учеником, навсегда останется "Володькой Путиным". Об этом сама Гуревич сообщила в интервью журналисту Павлу Зарубину для ИС "Вести".

Педагог рассказала, что российский лидер положительно относится к такому обращению.

Для меня он всегда оставался - и он всегда говорил мне: "Где бы я ни был, какой бы пост я ни занимал, для вас, Вера Дмитриевна, я всегда останусь Володькой Путиным". Вот так рассказала Вера Гуревич

Она также обратила внимание на учтивость и внимательность президента, вспомнив о том, как он пригласил на ужин, заехав за ней.