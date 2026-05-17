Гуревич призналась, что Путин всегда с удовольствием принимал от нее огурцы

Москва17 мая Вести.Президент России Владимир Путин, встречаясь со своей первой учительницей Верой Гуревич, всегда с удовольствием принимал от нее в подарок ее домашние заготовки - например, консервированные огурцы. Об этом Гуревич рассказала в интервью Павлу Зарубину для ИС "Вести".

Педагог отметила, что президент испытывает уважение к ее труду, в том числе если это касается домашних заготовок.

Он их любил. Или из уважения, что это мой труд все-таки был какой-то, худо-бедно, как они мне доставались. Вырастить надо было эти огурцы, еще самой сделать. Во всяком случае, всегда брал с удовольствием рассказала Вера Гуревич

Президент в этом году пригласил Веру Гуревич на парад 9 Мая в Москве и в гости на несколько дней. А 11 мая Владимир Путин пригласил педагога на ужин в свою резиденцию в Кремле и сам заехал за ней на автомобиле.