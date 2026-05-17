Никто не ждал, что Путин сам приедет на автомобиле за своей учительницей Зять учительницы Путина: никто не ожидал, что приедет сам президент

Москва17 мая Вести.Президент России Владимир Путин на этой неделе встретился со своей первой учительницей Верой Гуревич. Большой неожиданностью стало то, что глава государства сам приехал за ней на автомобиле, рассказал в интервью Павлу Зарубину для ИС "Вести" родственник Веры Гуревич Андрей Креер.

Владимир Путин пригласил Веру Гуревич на парад 9 Мая в Москве и в гости на несколько дней. 11 мая президент пригласил педагога на ужин в свою резиденцию в Кремле.

Мы ожидали автомобиль, действительно. Нам сказали, что приедет автомобиль за вами, вас заберет. Но абсолютно никто не ожидал, что приедет сам президент рассказал Андрей Креер

По его словам, за рулем президент ехал не спеша, без использования спецсигналов. Дорогу для проезда президента не перекрывали.