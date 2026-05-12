Москва12 маяВести.Встречи со своей школьной учительницей Верой Гуревич дают президенту РФ Владимиру Путину радость простого человеческого общения, рассказал на брифинге пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Президент пригласил свою учительницу посетить парад 9 мая в Москве и погостить несколько дней в столице. Для Веры Гуревич была организована культурная программа, а в понедельник глава государства пригласил ее вместе отужинать в его резиденции. Он сам заехал за ней на автомобиле в отель.
Пресс-служба Кремля в данном случае вообще ни при чем, отметил Дмитрий Песков. Президент сам пригласил на парад свою учительницу и подготовил для нее культурную программу.
Она посетила разные культурные объекты. Затем президент с ней пообедал в своей резиденции, в Кремле.сказал Дмитрий Песков
По словам пресс-секретаря, для Путина это "радость простого человеческого общения".