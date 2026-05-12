В Кремле рассказали детали встречи Владимира Путина со своей учительницей

Песков рассказал детали встречи Владимира Путина со своей учительницей В Кремле рассказали детали встречи Владимира Путина со своей учительницей

Москва12 мая Вести.Встречи со своей школьной учительницей Верой Гуревич дают президенту РФ Владимиру Путину радость простого человеческого общения, рассказал на брифинге пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Президент пригласил свою учительницу посетить парад 9 мая в Москве и погостить несколько дней в столице​​​. Для Веры Гуревич была организована культурная программа, а в понедельник глава государства пригласил ее вместе отужинать в его резиденции. Он сам заехал за ней на автомобиле в отель.

Пресс-служба Кремля в данном случае вообще ни при чем, отметил Дмитрий Песков. Президент сам пригласил на парад свою учительницу и подготовил для нее культурную программу.

Она посетила разные культурные объекты. Затем президент с ней пообедал в своей резиденции, в Кремле. сказал Дмитрий Песков

По словам пресс-секретаря, для Путина это "радость простого человеческого общения".