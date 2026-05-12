Учитель Гуревич о Путине: всегда был сильным, в школе с ним никто не связывался

Учительница Путина рассказала, что он был самым сильным в школе Учитель Гуревич о Путине: всегда был сильным, в школе с ним никто не связывался

Москва12 мая Вести.Школьная учительница президента России Владимира Путина Вера Гуревич рассказала, что глава государства был самым сильным в школе, сообщает ИС "Вести".

Преподавательница поделилась, что Владимир Путин всегда чем-то отличался, он был "насыщенным жизнью". И Вера Гуревич всегда знала, что он займет серьезное и ответственное место.

Он всегда был сильным. Я бы даже сказала, пожалуй, во всей нашей школе он был самым сильным мальчишкой. Никто бы с ним никогда не посмел связываться рассказала учительница

Вера Гуревич подчеркнула, что гордится своим учеником.

Петербурженка провела несколько дней в Москве по приглашению президента России. Она стала гостем парада Победы на Красной площади, а также для нее была организована культурная программа. Вместе со своими родными Гуревич была приглашена на ужин в Кремле с президентом. Владимир Путин лично забрал учительницу из гостиницы.