Зять учительницы Путина поделился впечатлениями от общения с президентом

Москва12 мая Вести.Внучатый зять школьной учительницы президента России Владимира Путина Андрей Креер в интервью ИС "Вести" поделился впечатлениями от общения с главой государства.

Первая учительница Путина Вера Гуревич по приглашению президента посетила Москву. Вместо со своими родными она побывала на Параде Победы на Красной площади, посетила культурные объекты, а также поужинала с президентом в Кремле. За столом находились и внучка Гуревич, зять и пятимесячная правнучка.

[Президент] общается очень доброжелательно абсолютно. Он просто обычный человек рассказал Андрей Креер

Ранее Вера Гуревич рассказала, что при знакомстве с ее правнучкой глава государства "поцеловал ей пяточку".