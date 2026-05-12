Стало известно, как персонал отеля отреагировал на приезд Путина к учительнице

Москва12 мая Вести.Персонал гостиницы, куда российский лидер Владимир Путин заехал за своей учительницей Верой Гуревич, профессионально отреагировал на приезд главы государства. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на администратора гостиницы.

Спокойно, профессионально заявила администратор

Путин пригласил свою учительницу посетить Парад в честь Дня Победы в Москве и погостить несколько дней в столице. Для нее организовали специальную культурную программу, а 11 мая Путин пригласил Гуревич отужинать в Кремле и заехал за ней на автомобиле Aurus в отель.