Москва11 мая Вести.Президент РФ Владимир Путин пообщался с жителем Сочи, приехавшим в Москву, и спросил его о погоде.

В понедельник президент РФ заехал в гостиницу на Арбате, где остановилась его первая учительница Вера Дмитриевна Гуревич. По приглашению главы государства она посетила парад 9 мая на Красной площади и осталась в столице еще на несколько дней. Путин пригласил свою учительницу поужинать с ним в его резиденции и сам заехал за ней.

На выходе глава государства встретил одного из постояльцев гостиницы вместе с семьей. Он пожал мужчине руку, и они немного поговорили.

Туристы приехали в Москву из Сочи. Путин поинтересовался, тепло ли там, и мужчина ответил, что было холодно, когда они уезжали.

Там уезжали - холодно. Сюда приехали - опять холодно. Сейчас холодно, я считаю, 10-11 градусов рассказал сочинец

Отвечая на вопрос президента, успели ли они посмотреть Москву, мужчина рассказал, что их семья приезжает в столицу уже три года, и им очень нравится.

На прощание президент пожелал семье из Сочи всего хорошего и пожал мужчине руку.