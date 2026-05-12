Учительница Путина рассказала, как побывала в Кремле с пятимесячной правнучкой Учительница Путина рассказала, как президент "поцеловал пяточку" ее правнучки

Москва12 мая Вести.Президент России Владимир Путин во время встречи со своей школьной учительницей Верой Гуревич и ее близкими особым образом поздоровался с пятимесячной правнучкой преподавательницы, поцеловав ее пяточку, сообщает ИС "Вести".

Гуревич рассказала, как президент лично заехал за ней, чтобы отвезти на совместный ужин в Кремль, и подарил букет, который она, вероятно, заберет с собой в Санкт-Петербург. В этой поездке учительницу главы государства сопровождали родные и близкие, среди них пятимесячная правнучка Зоя.

Этот пупсик маленький, крошечный, она уже была в Кремле. Пусть это помнит, гордится, родители напомнят в свое время. Кто был в ее возрасте в Кремле, кто общался с президентом? Никто. Она единственный, видимо, представитель такого ранга… Президент ей пяточку поцеловал, этому чадушке нашему любимому поделилась Вера Гуревич

Первая учительница Владимира Путина также рассказала, что гордится своим учеником.

Вера Гуревич провела несколько дней в Москве по приглашению президента России. Она стала гостем Парада Победы на Красной площади, а также для нее была организована культурная программа.