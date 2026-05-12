Учительница Путина рассказала о "семейных взаимоотношениях" с президентом Учительница Путина Гуревич: у нас уже многолетние "семейные" взаимоотношения

Москва12 мая Вести.Школьная учительница президента России Владимира Путина Вера Гуревич рассказала, что с главой государства ее связывают многолетние отношения, которые можно назвать семейными, сообщает ИС "Вести".

У нас, можно сказать, уже создались многолетние семейные взаимоотношения. Я очень уважала, ценила и любила его родителей. Да я и самого Володю люблю очень. Он для меня был, есть и останется навсегда – просто мой Володька. Вот и все поделилась преподавательница

Вера Гуревич провела несколько дней в Москве по приглашению президента России. Она стала гостем парада Победы на Красной площади, а также для нее была организована культурная программа. Вместе со своими родными Гуревич была приглашена на ужин в Кремле с президентом. Владимир Путин лично забрал учительницу из гостиницы.