Москва12 маяВести.Школьная учительница президента России Владимира Путина Вера Гуревич рассказала, что с главой государства ее связывают многолетние отношения, которые можно назвать семейными, сообщает ИС "Вести".
У нас, можно сказать, уже создались многолетние семейные взаимоотношения. Я очень уважала, ценила и любила его родителей. Да я и самого Володю люблю очень. Он для меня был, есть и останется навсегда – просто мой Володька. Вот и всеподелилась преподавательница
Вера Гуревич провела несколько дней в Москве по приглашению президента России. Она стала гостем парада Победы на Красной площади, а также для нее была организована культурная программа. Вместе со своими родными Гуревич была приглашена на ужин в Кремле с президентом. Владимир Путин лично забрал учительницу из гостиницы.