Учительница Путина рассказала о разговоре с ним после избрания на пост

Москва16 мая Вести.Школьная учительница президента России Вера Гуревич поделилась с Павлом Зарубиным деталями диалога после того, как Владимир Путин стал президентом, сообщает ИС "Вести".

Один единственный раз он мне сказал, когда он стал президентом: "Хватит командовать, теперь командовать буду я!" рассказала Вера Гуревич

Школьная учительница президента России Владимира Путина ранее в интервью ИС "Вести" рассказала, что глава государства был самым сильным в школе.

Петербурженка провела несколько дней в Москве по приглашению президента. Она стала гостем парада Победы на Красной площади, а также для нее была организована культурная программа. Вместе со своими родными Гуревич была приглашена на ужин в Кремле с президентом. Владимир Путин лично забрал учительницу из гостиницы.