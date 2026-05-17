Москва17 маяВести.Мать президента РФ Владимира Путина поначалу не верила в прогноз о необычной судьбе сына. Об этом рассказала учительница российского лидера Вера Гуревич в интервью Павлу Зарубину для ИС "Вести".
Педагог упомянула, что видела в ученике большой потенциал.
Я еще папе его, Владимиру Спиридоновичу, говорила: "Владимир Спиридонович, а я вот чувствую, что Володю ждет необычная судьба". А мама его сказала: "Ой, нашего-то Володьку — да ну куда?". Вот, понимаете. Поговорили, поговорили — и на тебе, пожалуйставспоминает она
Будущий российский лидер учился в ленинградской школе №193. Среди одноклассников, по словам Веры Гуревич, он отличался хорошей физической подготовкой.