Учительница Путина: его мама поначалу не верила в его необычную судьбу

Москва17 мая Вести.Мать президента РФ Владимира Путина поначалу не верила в прогноз о необычной судьбе сына. Об этом рассказала учительница российского лидера Вера Гуревич в интервью Павлу Зарубину для ИС "Вести".

Педагог упомянула, что видела в ученике большой потенциал.

Я еще папе его, Владимиру Спиридоновичу, говорила: "Владимир Спиридонович, а я вот чувствую, что Володю ждет необычная судьба". А мама его сказала: "Ой, нашего-то Володьку — да ну куда?". Вот, понимаете. Поговорили, поговорили — и на тебе, пожалуйста вспоминает она

Будущий российский лидер учился в ленинградской школе №193. Среди одноклассников, по словам Веры Гуревич, он отличался хорошей физической подготовкой.