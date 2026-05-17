Москва17 мая Вести.Учитель Вера Гуревич в интервью журналисту Павлу Зарубину для ИС "Вести" посоветовала западным политика воздержаться от гадостей в адрес ее ученика — президента РФ Владмира Путина.

Вера Дмитриевна внимательно следит за происходящим в мире и ознакомлена с риторикой западных политиков.

Знаете, ведь всегда была такая молва о России: мы долго терпим, мы долго на все смотрим, но ведь у медведя тоже терпение до определенного момента и что такое встретиться с медведем, который уже рассвирепел и знает свои права? Подумайте, прежде, чем готовить нам очередную гадость обратилась к ним Гуревич

Также педагог согласилась с тем, что последние годы президентства Путина оказались самыми сложными