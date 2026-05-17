Москва17 мая Вести.Школьница учительница российского президента Вера Гуревич в интервью Павлу Зарубину для ИС "Вести" рассказала, как не давала Владимиру Путину хвастаться знанием немецкого языка.

Окончив институт имени Андропова, Путин уехал в ГДР, где проработал с 1985 по 1990 год.

Мы с ним беседовали. Он мне все время предлагал: "Будем говорить на немецком или на русском?" Я говорю: "А ты что мне готовишь, сюрприз или каузу какую-нибудь?". Он смеется. Я говорю: "Ты не хвастайся мне, пожалуйста. Я прекрасно понимаю, что такое среди немцев, среди народа прожить пять лет. Было бы стыдно, если бы ты не прожил несколько лет в Германии и не мог поговорить по-немецки"