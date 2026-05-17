Учительница президента РФ Владимира Путина Вера Гуревич в интервью Павлу Зарубину для ИС "Вести" рассказала, как будущий глава государства подарил ей уральский самоцвет.
Путин сделал подарок классной руководительнице ленинградской школы №193, где учился с первого по восьмой класс. Гуревич отметила вежливость и учтивость своего ученика, вспомнив эпизод с подарком.
Он говорил: "Разрешите, пожалуйста, преподнести вам от всего сердца"привела она слова президента
Подарок Путин вручил из денег, которые заработал в студенческом отряде, осваивая профессию плотника.