Москва17 маяВести.Учительница президента РФ Владимира Путина Вера Гуревич в интервью Павлу Зарубину для ИС "Вести" рассказала, как будущий глава государства подарил ей уральский самоцвет.

Путин сделал подарок классной руководительнице ленинградской школы №193, где учился с первого по восьмой класс. Гуревич отметила вежливость и учтивость своего ученика, вспомнив эпизод с подарком.

Он говорил: "Разрешите, пожалуйста, преподнести вам от всего сердца"

привела она слова президента

Подарок Путин вручил из денег, которые заработал в студенческом отряде, осваивая профессию плотника.