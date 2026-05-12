Москва12 мая Вести.В сети активно спорят о том, как за последние годы преобразился младший сын президента Белоруссии Николай Лукашенко. Врач-диетолог Елена Соломатина в беседе с Life.ru призвала не гадать на кофейной гуще и объяснила: скорее всего, молодой человек просто взрослеет.

По мнению специалиста, судить о самочувствии или здоровье по единственной фотографии не стоит. На восприятие влияют освещение, ракурс, качество съемки, усталость, погода, прическа и даже выбранный для публикации кадр.

Эксперт отметила, что внешность может меняться под влиянием питания, гормонов, физических нагрузок, стресса или особенностей образа жизни. В обсуждаемых снимках Соломатина не обнаружила поводов для волнения и подчеркнула: речь идет об обычном процессе взросления.