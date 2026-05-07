© Возможно, именно фруктан вызывает расстройства ЖКТ, а не глютен., Globallookpress

"Часто такое есть нельзя": врач Павлова развеяла миф о пользе хлеба без глютена Врач Павлова развеяла миф о пользе безглютенового хлеба

Москва7 мая Вести.Маркетологи создали миф, что продукты без глютена полезнее прочих, однако такую продукцию нельзя есть часто. Об этом заявила врач общей практики Елена Павлова.

В беседе с изданием NEWS.ru она рассказала, что безглютеновый хлеб насыщен крахмалом и лишен клетчатки.

Маркетинг создал миф, что пища без этого белка полезнее, но часто такую продукцию есть нельзя. Безглютеновый хлеб лишен клетчатки, витаминов группы B, но перегружен крахмалом и сахарами для имитации текстуры, и его гликемический индекс часто выше, чем у обычного батона уточнила Павлова

Она рассказала, что безглютеновая диета необходима только пациентам с целиакией. Это заболевание встречается у 1% населения.

Ранее клинический нутрициолог, доцент мединститута Кемеровского госуниверситета Светлана Банных назвала самую сбалансированную диету. В нее входят оливки и оливковое масло, рыба, зелень и фрукты при ограничении кондитерских изделий.