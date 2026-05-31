При диабете под запретом сладкое, выпечка и переработанное мясо

Эндокринолог перечислила запрещенные при диабете продукты При диабете под запретом сладкое, выпечка и переработанное мясо

Москва31 мая Вести.Людям с сахарным диабетом жизненно важно следить за рационом. Об этом в беседе с изданием Лента.ru заявила эндокринолог сети клиник "Семейная" Софья Цатурян. Она назвала продукты, которые при этом заболевании лучше исключить.

По словам врача, в первую очередь под запретом все, что содержит много простых углеводов: сахар, шоколад, конфеты, варенье, мед, сдобная выпечка. Они быстро поднимают уровень глюкозы в крови и провоцируют резкие скачки. Также диабетикам нельзя сладкие напитки – газированную воду, пакетированные соки, энергетики, сладкий чай.

Прежде всего под запретом находятся продукты с высоким содержанием простых углеводов. К ним относятся сахар, конфеты, шоколад, варенье, мед и сладкая выпечка. Такие продукты быстро повышают уровень глюкозы в крови, вызывая резкие скачки цитирует Софью Цатурян Лента.ru

Цатурян посоветовала убрать из меню рафинированные углеводы: белый хлеб, булочки, белый рис и макароны из мягких сортов пшеницы. Все они имеют высокий гликемический индекс. Вместо этого лучше есть цельнозерновые продукты.

Врач также порекомендовала отказаться от переработанных продуктов - колбас, сосисок, полуфабрикатов. В них часто есть скрытые сахара, трансжиры и много соли, что вредит сосудам и организму в целом.

Фрукты при диабете полностью не запрещены, но бананы, виноград, хурму и инжир стоит ограничить - в них много сахара.