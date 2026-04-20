Москва20 апр Вести.Энергетические напитки представляют опасность для здоровья в первую очередь высоким содержанием в них сахара, а не кофеином, сообщило РИА Новости со ссылкой на диетолога Марину Вилкову.

Основным ингредиентом в таких напитках, как правило, является сахар, который и дает ощущение высокой энергии. Это крайне опасно и вредно, поскольку если это глюкозный сироп, то организм в ответ выделяет инсулин, и со временем такие продукты могут вызвать устойчивость к нему отметила диетолог

Она уточнила, что резкий скачок сахара может негативно отразиться на сосудах и на общем состоянии организма. По ее словам, такие скачки сравнимы с "американскими горками", когда после прилива энергии следует ее спад. В качестве примера Вилкова привела детей на празднике, которые после торта начинают много двигаться, бегать, а потом их энергия резко идет на спад и случается истерика.

При этом количество кофеина в напитке сравнимо с его количеством в чашке кофе, поэтому лучше предпочесть последний, сказала эксперт.