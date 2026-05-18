Москва18 мая Вести.Употребление фруктов в вечернее время может стать причиной прибавки в весе. Об этом в беседе с NEWS.ru сообщила тренер-нутрициолог Ольга Яблокова. По ее словам, фрукты содержат быстрые углеводы, которые лучше есть утром или днем.

Многие боятся есть фрукты вечером, так как существует мнение, что в это время они откладываются в жир. Фрукты сами по себе не превращаются в жир только потому, что их съели после 16:00. Но, если смотреть на питание более практично — быстрые углеводы действительно желательно есть раньше пояснила специалист

Яблокова отметила, что у организма больше шансов потратить полученную энергию в течение дня, так как в первой половине дня активность выше - человек двигается и работает. Нутрициолог пояснила, что по этой причине быстрые углеводы из фруктов, сладких перекусов или других источников с большей вероятностью будут израсходованы.

Специалист по питанию добавила, что по вечерам физическая активность как правило снижается. Поэтому такой режим питания подходит для контроля веса.

Ранее сообщалось, что гормоны голода и сытости напрямую влияют на то, что окажется в тарелке вечером. Специалисты заверили, что, если ощущается сильный голод, легкая еда допустима.