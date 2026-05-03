© У молодых девушек, употребляющих в пищу фастфуд, повышается риск развития рака груди., Globallookpress

Врач отнес к ошибкам в питании употребление полуфабрикатов

Врач рассказал, какие привычки в питании вредят здоровью Врач отнес к ошибкам в питании употребление полуфабрикатов

Москва3 мая Вести.Употребление в пищу большого числа полуфабрикатов и других ультрапереработанных продуктов вредит здоровью, сообщило РИА Новости со ссылкой на эксперта рынка Национальной технологической инициативы "Хелснет" и Союза "Здоровье здоровых" Андрея Мартюшева-Поклада.

Употребление большого количества ультрапереработанных продуктов, например, полуфабрикатов, а также следование устаревшим рекомендациям ВОЗ являются самыми частыми ошибками в питании россиян, которые приводят к хроническому стрессу, дисбалансу в иммунной системе и ожирению отметил он

По словам специалиста, режим питания, к которому привыкло старшее поколение – "утром каша, в обед суп, на полдник яблоко, стандартный ужин" – ошибочен: так человек получает питательные вещества на нижнем пределе потребностей.

Другой ошибкой является регулярное потребление фастфуда, поскольку "пустые калории" вызывают избыточную выработку инсулина и хроническое воспаление в организме.

Акцент в питании врач посоветовал делать на продуктах животного происхождения и цельных овощах, а также избегать перекусов.