Москва15 апр Вести.Врач и телеведущий Александр Мясников заявил о вреде нутрициологов-самоучек. Он написал об этом в Telegram-канале.

По мнению Мясникова, существует грань между заботой о здоровье и орторексией – расстройством, для которого характерно патологическое стремление к "здоровому питанию". И специалисты, которые на самом деле врачами-нутрициологами не являются, только навязывают тревогу по поводу еды.

Врачи-нутрициологи – это одно, переквалифицировавшиеся дизайнеры и блогеры только сеют вред и умножают тревогу у психически нестабильных людей пишет специалист

Он назвал некоторые признаки нездорового стремления к правильному питанию. По его словам, человек подходит близко к границе расстройства, если слишком много думает о еде, делит ее на категории ("чистая" и "грязная", "хорошая" и "токсичная"), исключает из рациона большое количество продуктов, избегает праздников и семейных ужинов, не может позволить себе съесть что-то вне правил и строит самооценку на основе питания. Кроме того, о проблеме может сигнализировать острая нехватка белка, жиров, железа, B12, кальция и других необходимых для организма элементов.