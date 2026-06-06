Москва6 июн Вести.Риски развития рака повышают такие факторы образа жизни, как употребление красного и обработанного мяса. Такое мнение ИС "Вести" выразил врач и телеведущий Александр Мясников.

Он подчеркнул важность употребления клетчатки, которая помогает биому человека.

Красное мясо, обработанное мясо… колбасы и так далее. Низкий уровень овощей, фруктов, клетчатки. Клетчатка лечит. Клетчатка нужна нашему микробиому. Без нее он начинает злиться, выделять коли-бактин рассказал Мясников

Ранее доктор Мясников заявил, что постулат о ранней диагностике рака не совсем точен, поскольку такая диагностика спасает жизнь только при четырех видах онкологии.