Москва30 мая Вести.Здоровым людям не нужно сдавать анализы на онкомаркеры в рамках диспансеризации, так как эти показатели не всегда отражают наличие рака, заявил ИС "Вести" Александр Мясников.

Онкомаркеры – специфические молекулы, которые вырабатываются опухолевыми клетками или здоровыми клетками в ответ на опухолевый процесс, обычно это белки. Повышенные показатели онкомаркеров не всегда означают наличие онкологического заболевания, подчеркнул Мясников. Эти показатели могут повышаться при десятках других заболеваний.

Люди, запомните, здоровому человеку, не перенесшему рак, в качестве диспансеризации, скрининга, онкомаркеры делать не то, что не нужно, запрещено. Во всем мире это неправильно. Потому что это белки, которые действительно могут вырабатываться. Но сплошь и рядом при сильной опухоли онкомаркеры нормальные. Сплошь и рядом онкомаркеры повышены в зависимости от возраста сказал врач

Он поделился, что недавно сдавал анализ крови, обозначив, какие именно показатели ему нужно посмотреть. Однако в лаборатории решили расширить этот список. Как итог, один из показателей – SCC – оказался повышен, что может быть симптомом опухоли пищевода. Мясников пересдал анализ, и в этот раз получил повышение другого онкомаркера.

Вы множите тревогу людей, вы посылаете здоровых людей на онкомаркеры, у них, как правило, что-то повышено, и они бегут к онкологу. Есть известные антигены, допустим, CEA, CEA-125. Это еще врачи знают. И они могут это назначить в силу своей неграмотности и желания посмотреть. Это неправильно. Это врачебная ошибка. Хорошо, послал тебя идиот врач сделать это и это. Так сделай от сих до сих. Они к этому делают еще SCC. Они к этому делают СА-19-9. Дело в том, что ни один врач-онколог не знает всех [онкомаркеров]. Он знает какие-то основные, но их десятки объяснил доктор

По его словам, онкомаркеры нужно делать тем, у кого уже обнаружена онкология и нужно проследить за рецидивом. А лишние тесты для здоровых людей приводят к лишней тревоге.

Есть анализ неонкомаркера MCED. Там определяют не белки, не онкомаркеры, а именно следы ДНК опухоли... И если они позитивные, мы уже понимаем. Это не когда опухоль уже выросла, когда она видна на рентгене, либо стала проявляться. Это в самом-самом начале. Вот это другое дело. Но сегодня это только в коммерческих лабораториях Запада. Входит в государственную программу диспенсеризации только в одном месте, в Абу-Даби. Но лет через 10 рак будет диагностироваться на самых ранних этапах благодаря вот этой методике считает Мясников

