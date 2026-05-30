Москва30 мая Вести.Александр Мясников рассказал ИС "Вести", какие осложнения могут быть при приеме антидиабетических препаратов для похудения, содержащих семаглутид.

Семаглутид уже примерно 20 лет используется как средство для лечения диабета, однако около двух лет назад он стал использоваться как лекарство для снижения веса под такими брендами как "Оземпик". Применение семаглутида дало обширное поле для наблюдения, и специалисты смогли больше увидеть как показаний, так и противопоказаний, отметил доктор.

Семаглутид – это аналог глюкагоноподобного пептида-1. Смысл в том, что, когда мы едим, эти пептиды посылают в мозг сигнал: поступила еда, надо переваривать, надо опорожнять желудок, надо регулировать инсулин, надо регулировать жировой обмен. То есть идет масса сигналов в мозг, потому что эти рецепторы к этим пептидам есть не только в кишечнике и поджелудочной железе, они есть и в мозге, и в сердце, и в почках, и в печени, то есть много где. На семаглутиде люди худеют не на пять-шесть килограммов, как на самых современных лекарствах, а на 15-20 рассказал Мясников

Он добавил, что препараты с семаглутидом уменьшают риски кардио-сосудистых осложнений людям с избыточными весом и болезнями сердца. Это также стало лекарством номер один для лечения неалкогольного стеатогепатоза. Оно снимает воспаление, улучшает циркуляцию, уменьшает фиброз при болезнях почек. Однако лекарство имеет ряд осложнений.

Самое известное осложнение – это тошнота. У тебя очень плохо опорожняется желудок, может днями не опорожняться. Еще проблема – это развитие иногда панкреатита. Возможно образование камней желчного пузыря… Оказывается, они могут вызывать хронический кашель… В эксперименте на мышах они вызывали рак щитовидной железы. Но это только на мышах, у людей такого нет. Но поскольку у мышей было, мы теперь говорим, если у вас проблемы с щитовидкой, был рак щитовидки, мы вам не рекомендуем сказал доктор

Врач также отметил, что препараты на основе семаглутида провоцируют у человека потерю подкожной клетчатки, лицо становится обвисшим. В редких случаях семаглутид может вызвать инфаркт глазного нерва.

Самое главное, но редкое осложнение, одно на 10 тысяч, это ишемия глазного нерва, когда по неизвестным причинам невоспалительно пережимается зрительный нерв, ты просыпаешься, и ты не видишь. Один глаз потерял зрение, либо у тебя выпадение полей зрения. Срочно к терапевту, потому что можете навсегда потерять зрение не только на этом глазу, но и на другом. Препарат тут же остановить подчеркнул Мясников

На начало прошлого года только в США было зарегистрировано девять случаев внезапной слепоты, сообщал журнал JAMA (The Journal of the American Medical Association). Одна из пациенток сначала потеряла зрение на одном глазу, прекратила лечение "Оземпиком", а когда вернулась к нему, ослепла и на второй глаз, писала Daily Mail.

Ранее врач-пластический хирург Леонид Зварич предупредил, что при приеме "Оземпика" растет риск гравитационного птоза, при котором "плывет" лицо и опускается грудь.