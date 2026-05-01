Раскрыто вещество, способное помочь в лечении алкогольной зависимости Вещество в основе лекарств для лечения диабета может лечить алкоголизм

Москва1 мая Вести.Действующее вещество, встречающееся в составе препаратов для лечения диабета и ожирения, может помочь в лечении алкоголизма. Об этом говорится в исследовании, опубликованном в научном журнале Lancet.

Речь идет о действующем веществе семаглутид. Оно содержится в таких препаратах, например, как "Оземпик" и "Вегови".

В исследовании приняли участие 108 человек со средней или тяжелой формой алкоголизма и сопутствующим ожирением. Людей поделили на две равночисленные группы. Одной из них раз в неделю давали семаглутид, а другой плацебо. Также с пациентами работали в рамках когнитивно-поведенческой терапии.

Спустя 26 недель исследования оказалось, что семаглутид по сравнению с плацебо связывается с сокращением числа дней в запое (-41,1 процентных пункта от исходного показателя). Таким образом, это вещество оказало существенное воздействие на несколько вторичных соматических и связанных с алкоголем исходов.

Исследователи пришли к выводу, что семаглутид способен оказать устойчивое терапевтическое воздействие на людей, страдающих не только ожирением, но и алкоголизмом. До этого уже возникали предположения о том, что агонисты рецептора глюкагоноподобного пептида-1, к которым и относится семаглутид, могут стать основой для нового метода лечения алкоголизма.

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