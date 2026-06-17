© Учёные опровергли мнение о том, что общей нейроанатомической особенностью шизофрении является уменьшение объёмов серого вещества в нескольких областях мозга., Globallookpress

Москва17 июн Вести.Министерство здравоохранения России разработало проект приказа, который существенно меняет действующий с 2022 года стандарт медицинской помощи при шизофрении. Обновленный документ, с которым ознакомился ТАСС, включает расширенный перечень диагностических мероприятий для госпитализированных пациентов.

В частности, помимо основных обследований, планируется добавить возможность проводить дополнительные анализы на гепатиты B и C, сифилис, а также ВИЧ-1 и ВИЧ-2. В перечень лечебных процедур вводятся плазмаферез и гемосорбция — методы очистки крови от токсичных веществ. Из немедикаментозных подходов исключается групповая терапия с участием родственников пациента.

Меняется и лекарственная часть: стандарт дополнят современными препаратами Брекспипразол и Тетрабеназин, тогда как Алпразолам, напротив, из перечня убирают.