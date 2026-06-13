Депутат Дрожжина: в РФ будет расширен список исследований при диспансеризации

В Госдуме анонсировали расширение списка исследований при диспансеризации Депутат Дрожжина: в РФ будет расширен список исследований при диспансеризации

Москва13 июн Вести.С 1 сентября в ходе диспансеризации россиян будет уделяться повышенное внимание сердечно-сосудистым рискам. Об этом сообщила член комитета Госдумы по охране здоровья Юлия Дрожжина в комментарии РИА Новости.

С 1 сентября 2026 года вступает в силу приказ Минздрава России, которым утверждена новая форма карты учета профилактического медицинского осмотра и диспансеризации… Включены новые показатели, связанные с оценкой сердечно-сосудистых рисков, в том числе липидного профиля и вероятности развития ишемической болезни сердца уточнила парламентарий

По ее словам, врачи также будут обращать внимание на риски когнитивных нарушений, падений, переломов вследствие остеопороза, а также о выявлении предиабета, остеопороза, болезни Альцгеймера и ряда психических расстройств.

Депутат подчеркнула, что диспансеризация останется бесплатной в рамках системы обязательного медицинского страхования (ОМС).