Москва13 июнВести.С 1 сентября в ходе диспансеризации россиян будет уделяться повышенное внимание сердечно-сосудистым рискам. Об этом сообщила член комитета Госдумы по охране здоровья Юлия Дрожжина в комментарии РИА Новости.
С 1 сентября 2026 года вступает в силу приказ Минздрава России, которым утверждена новая форма карты учета профилактического медицинского осмотра и диспансеризации… Включены новые показатели, связанные с оценкой сердечно-сосудистых рисков, в том числе липидного профиля и вероятности развития ишемической болезни сердцауточнила парламентарий
По ее словам, врачи также будут обращать внимание на риски когнитивных нарушений, падений, переломов вследствие остеопороза, а также о выявлении предиабета, остеопороза, болезни Альцгеймера и ряда психических расстройств.
Депутат подчеркнула, что диспансеризация останется бесплатной в рамках системы обязательного медицинского страхования (ОМС).