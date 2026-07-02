ФОМС: в РФ расширен список бесплатных обследований в рамках диспансеризации

В России расширили перечень обследований при диспансеризации ФОМС: в РФ расширен список бесплатных обследований в рамках диспансеризации

Москва2 июл Вести.Жители России получили возможность пройти дополнительные бесплатные обследования в рамках диспансеризации. Соответствующий перечень был расширен. Об этом сообщил председатель Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) Илья Баланин.

В беседе с РИА Новости он раскрыл, какие бесплатные исследования добавили в список.

При диспансеризации и профосмотрах пациенты смогут одновременно проверить липидный профиль и уровень липопротеида А в крови, что поможет раньше выявлять риски сердечно-сосудистых заболеваний пояснил Баланин

Также изменения коснулись порядка женской диспансеризации репродуктивного здоровья. Теперь в список бесплатных тестов входят анализы на вирус папилломы человека и жидкостное цитологическое исследование. Это поможет улучшить показатели ранней диагностики онкологических заболеваний у женщин.

Ранее в Совете Федерации озвучили предложение включить в региональные программы диспансеризации скрининг на рак желудка и кишечника. Именно онкологические заболевания этих органов начинаются зачастую бессимптомно и приводят к смерти на поздних стадиях.