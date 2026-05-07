В Минздраве обсуждают замену флюорографии на КТ для выявления рака легких

Россиянам будет доступен новый скрининг рака легких в рамках диспансеризации В Минздраве обсуждают замену флюорографии на КТ для выявления рака легких

Москва7 мая Вести.Минздрав рассматривает возможность включения низкодозной компьютерной томографии (НДКТ) в программу диспансеризации для выявления рака легкого у пациентов из групп риска. Об этом пишут "Ведомости" со ссылкой на Минздрав России.

В ведомство поступил запрос на введение скрининга от Ассоциации онкологических пациентов "Здравствуй!" и межрегионального общественного движения "Движение против рака".

НДКТ позволяет обнаруживать патологии легких при дозе облучения до 1 миллизиверта, что сопоставимо с рентгенографией и подходит для скрининга. В настоящее время лучевая диагностика проводится только на втором этапе диспансеризации по направлению терапевта говорится на сайте НМИЦ им. В. А. Алмазова

По словам президента Ассоциации онкологических пациентов "Здравствуй!" Ирины Борововой, флюорография не позволяет обнаружить злокачественные опухоли на I–II стадиях. Она отметила, что число случаев рака легкого, обнаруженных на ранних этапах, сегодня составляет менее четверти от всех выявленных.

В Минздраве отметили, что перед внедрением метода предстоит определить возрастные группы, периодичность скрининга и критерии риска.

Как пояснила онколог Суна Исакова, флюорография часто не видит опухоли в несколько миллиметров из-за того, что ребра, сосуды и сердце на снимке могут наложиться друг на друга и скрыть небольшие образования, в то время как НДКТ послойно сканирует легкие.

Действующие правила обследования с помощью рентгена или КТ будут применяться до июля 2027 года.

Как отметили в НМИЦ радиологии, в 2024 году 43% опухолей легкого были диагностированы на IV стадии.

Ранее академик РАН и главный внештатный терапевт Минздрава Оксана Драпкина напомнила, что многие опасные заболевания, такие как онкология, сердечно-сосудистые патологии и диабет, могут долгое время протекать бессимптомно.