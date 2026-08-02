Москва2 авг Вести.Проведение диспансеризаций позволяет выявлять латентные виды рака и предрака. Об этом ИС "Вести" рассказал генеральный директор НМИЦ радиологии Минздрава России, главный онколог Минздрава России, академик РАН и РАО Андрей Каприн.

Он добавил, что новое оборудование может увеличивать изображение в тысячу раз, что сильно помогает при поиске заболеваний.

Есть так называемые латентные раки, предраки, которые мы стали выявлять. Раньше, когда не было такой у нас диспансеризации, в которую погружены семь скринингов, мы это не выявляли. Когда мы говорим о колоректальном раке, то же самое с предстательной железой, то же самое ранние раки желудка, которые у нас сейчас, есть оптика, которая увеличение в тысячу крат [обеспечивает], можете себе представить? И мы видим в желудке уже точно дисплазию заявил онколог

Сегодня Андрей Каприн отмечает юбилей. Выдающемуся ученому и врачу исполняется 60 лет.

Ранее Каприн рассказал о применении новых технологий в медицине. По его словам, они сильно упрощают и ускоряют работу хирургов.