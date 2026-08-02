Москва2 авг Вести.На онлайн-конференциях российских онкологов иногда появляются пользователи без аватарок, однако врачам известно, что это медики из Германии, Нидерландов и других западных стран. Об этом ИС "Вести" рассказал генеральный директор НМИЦ радиологии Минздрава России, главный онколог Минздрава России, академик РАН и РАО Андрей Каприн.

Онколог также рассказал, что его недавно приглашали лично выступить в Великобритании, но он был вынужден отказаться.

Мы же вот включаем в онлайн-конференции. И мы видим иногда иконки, которые появляются без изображений. Мы знаем, что это из Германии пять иконок, мы знаем, что это из Голландии несколько иконок… Сейчас у нас четверо ребят находятся в Соединенных Штатах Америки, их пригласили с докладами… Меня пригласили буквально две недели назад выступить в Великобритании на английском конгрессе с большой лекцией, но я просто не смог, написал им извинительное письмо заявил Каприн

Сегодня Андрей Каприн отмечает свой юбилей. Выдающемуся ученому и врачу исполняется 60 лет.

Ранее он рассказал о новых методах диагностики рака. Врач подчеркнул, что современные диспансеризации делают возможной раннюю диагностику рака.