Гендиректор НМИЦ радиологии рассказал о пользе персонифицированных онковакцин Каприн: персонифицированная вакцина нужна для индивидуального подхода в лечении

Москва30 июл Вести.Некоторые доступные на фармакологическом рынке онкопрепараты обладают побочными эффектами, с появлением персонифицированных онковакцин токсичное воздействие на организм пациентов снизилось. Об этом ИС "Вести" заявил генеральный директор НМИЦ радиологии Минздрава РФ Андрей Каприн.

Персонифицированная вакцина показывает высокую эффективность в борьбе с раком. Кроме того, препарат не взывает интоксикации, отметил Каприн.

Порой лечение [онкологических заболеваний] очень агрессивно, и токсичность лечения превосходит его лечебный эффект. Поэтому, конечно, персонификация в этих случаях. Особенно когда мы говорим об индивидуальном подходе у больных с продвинутыми, к сожалению, стадиями, с развитием резистентности [недуга]. История, которая требует индивидуальных подходов сказал он

Благодаря сотрудничеству российских специалистов из разных научных сфер удалось создать новые способы лечения онкологических заболеваний. В РФ вакцины от рака могут включить в обязательное медстрахование.