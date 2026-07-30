"Вакцина от рака": Гинцбург подвел итоги кооперации биомедиков и математиков

Гинцбург: плодом кооперации биомедиков и математиков стала вакцина от рака "Вакцина от рака": Гинцбург подвел итоги кооперации биомедиков и математиков

Москва30 июл Вести.Благодаря сотрудничеству российских специалистов из разных научных сфер удалось создать новые способы лечения онкологических заболеваний. Разработанные ими методы помогают восстанавливать пациентов с диагнозом, который ранее считался неизлечимым.

Об этом заявил ИС "Вести" научный руководитель "НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи" Минздрава РФ Александр Гинцбург.

Прорыв в лечении рака произошел ввиду прогресса на стыке биотехнологий, секвенирования и цифровизации фармацевтики. Например, российская вакцина "Неоонковак" создана совместными усилиями специалистов из области биомедицины и математиков.

Вакцина "Неоонковак" - это заслуга всего консорциума, в который входят ведущие онкологические центры нашей страны [РФ]. Математиков, которые внесли громадный вклад. Институт системного программирования им. В.П Иванникова громадный вклад внес в создание диагностической системы, которая позволяет персонализированную информацию конкретного больного превращать в структуру вакцины обратил внимание Гинцбург

Доступные на фармакологическом рынке онкопрепараты обладают побочными эффектами, перерешающими лечебную пользу. С появлением индивидуальных онковакцин снизилось токсичное воздействие на организм пациентов, заявили во МНИЦ радиологии Минздрава РФ. В ВОЗ отметили перспективность вакцин от рака и ВИЧ.