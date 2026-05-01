Москва1 маяВести.Научный руководитель Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Александр Гинцбург рассказал РИА Новости о первых результатах лечения пациента с меланомой с помощью новой российской вакцины.
По его словам, у первого пациента, получившего препарат, уже наблюдаются положительные сдвиги в анализах.
У проходящего лечение мужчины взяли анализ крови на стандартные исследования, включая определение продукции цитокинов.
Первые … небольшие сдвиги в плане продукции нужных цитокинов у него … наблюдаютсярассказал Гинцбург
Врач также уточнил, что пациенту предстоит еще около десяти введений вакцины, поэтому основные иммунологические результаты терапии ожидаются в ближайшие месяцы.
Ранее Минздрав России сообщил, что первый пациент с меланомой получил персонализированную вакцину для лечения рака.