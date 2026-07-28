Москва28 июлВести.Национальный медицинский исследовательский центр (НМИЦ) радиологии Минздрава определил условия отбора пациентов, которые могут стать участниками клинических испытаний российской мРНК-вакцины от меланомы, сообщает РИА Новости.
В список участников клинических испытаний вакцины вошли совершеннолетние граждане с неоперабельной или метастатической меланомой кожи.
Кроме того, участниками испытаний могут стать взрослые россияне, успешно прошедшие хирургическое лечение, предусматривающее полное удаление всех метастатических очагов.
Вакцина показана также пациентам, у которых диагностирована меланома кожи, проведено лечение, но возник рецидив заболевания при отсутствии метастазов в головном мозге.
В список кандидатов включены граждане с впервые выявленной меланомой IB-IV стадии, которые не прошли противоопухолевое лечение, но готовятся к хирургическому вмешательству.
На получение вакцины могут рассчитывать пациенты с меланомой кожи и отдаленными метастазами, которые еще не получали никакой системной противоопухолевой лекарственной терапии.
Между тем в России завершено создание персонализированных противоопухолевых мРНК-вакцин.