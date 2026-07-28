Минздрав определил категории пациентов для применения вакцины от меланомы

Минздрав определил показания для применения российской вакцины от меланомы Минздрав определил категории пациентов для применения вакцины от меланомы

Москва28 июл Вести.Национальный медицинский исследовательский центр (НМИЦ) радиологии Минздрава определил условия отбора пациентов, которые могут стать участниками клинических испытаний российской мРНК-вакцины от меланомы, сообщает РИА Новости.

В список участников клинических испытаний вакцины вошли совершеннолетние граждане с неоперабельной или метастатической меланомой кожи.

Кроме того, участниками испытаний могут стать взрослые россияне, успешно прошедшие хирургическое лечение, предусматривающее полное удаление всех метастатических очагов.

Вакцина показана также пациентам, у которых диагностирована меланома кожи, проведено лечение, но возник рецидив заболевания при отсутствии метастазов в головном мозге.

В список кандидатов включены граждане с впервые выявленной меланомой IB-IV стадии, которые не прошли противоопухолевое лечение, но готовятся к хирургическому вмешательству.

На получение вакцины могут рассчитывать пациенты с меланомой кожи и отдаленными метастазами, которые еще не получали никакой системной противоопухолевой лекарственной терапии.

Между тем в России завершено создание персонализированных противоопухолевых мРНК-вакцин.