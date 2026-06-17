Глава ФМБА: новая российская вакцина от рака может применяться на ранних стадиях Глава ФМБА выделила преимущества новой российской вакцины от рака

Москва17 июн Вести.Отечественная мРНК-вакцина "Онкорна" для терапии колоректального рака в ряде случаев сможет назначаться на более ранних этапах лечения, чем предполагалось ранее. Об этом в интервью РИА Новости заявила руководитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России Вероника Скворцова.

Если говорить про "Онкорну", то при наличии подтвержденной микросателлитной нестабильности опухоли (повышенная частота мутаций) можно назначать терапию и на более ранних стадиях пояснила она

В апреле ФМБА получило разрешение на клиническое применение персонализированной неоантигенной мРНК-вакцины "Онкорна". Препарат предназначен для взрослых пациентов с метастатическим колоректальным раком, прошедших две и более линии системной терапии, а также для случаев колоректального рака с микросателлитной нестабильностью (MSI-H) в комбинации с ингибиторами контрольных точек.