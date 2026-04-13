ФМБА получило разрешение на клиническое применение еще одной вакцины от рака

В России еще одна онковакцина получила разрешение на клиническое применение

Москва13 апр Вести.Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) РФ получило разрешение на клиническое применение первой мРНК-вакцины "ОНКОРНА". Препарат, основанный на неоантигенах и персонализированный под каждого пациента, предназначен для лечения колоректального рака. Это уже второй подобный препарат против данного вида рака в портфеле агентства.

Над созданием вакцины по поручению главы ФМБА Вероники Скворцовой работали специалисты сразу двух учреждений: Центра стратегического планирования ФМБА и Федерального научно-клинического центра физико-химической медицины имени Ю.М. Лопухина.

Действие вакцины "ОНКОРНА" основано на активации противоопухолевого иммунитета у конкретного пациента. Это первая отечественная вакцина против колоректального рака, основанная на мРНК платформе.

После введения вакцины под кожу иммунная система пациента активируется, и иммунные клетки начинают атаковать опухоль говорится в пресс-релизе агентства

"ОНКОРНА" показана взрослым пациентам с метастатическим колоректальным раком, пролеченным двумя и более линиями системной противоопухолевой терапии. Кроме того, вакцина показана при колоректальном раке с микросателлитной нестабильностью (MSI-H) в комбинации с ингибиторами контрольных точек.

В ноябре прошлого года ФМБА РФ получило разрешение клиническое применение другой новейшей вакцины против колоректального рака - "ОНКОПЕПТ". Поступило 543 обращения, из них отобрано 24 пациента. Производство вакцины занимает 49 дней (минимум 7 из них - контроль качества). Первому пациенту препарат ввели 31 марта 2026 года, сейчас он получил уже три дозы, переносимость хорошая. Вакцина для следующего пациента готова, первое введение запланировано на 20 апреля 2026 года.

Также на данный момент агентство ведет регламентированные доклинические исследования персонализированных онковакцин против глиобластомы и меланомы.