Москва17 апрВести.Создание персонализированных противоопухолевых мРНК-вакцин и Т-клеточной иммунотерапии завершено в России. С таким заявлением выступила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на итоговом заседании коллегии Минздрава России.
По ее словам, новые виды лечения уже включены в программу государственных гарантий оказания медицинской помощи.
В настоящее время ведутся доклинические исследования персонализированных онковакцин против глиобластомы и меланомы. А 31 марта первый пациент получил отечественную вакцину от колоректального рака "Онкопепт".
Кроме того, Федеральное медико-биологическое агентство РФ получило разрешение на клиническое применение мРНК-вакцины "Онкорна". Персонализированный препарат, равно как и "Онкопепт", предназначен для лечения колоректального рака.