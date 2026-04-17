Москва17 апр Вести.Создание персонализированных противоопухолевых мРНК-вакцин и Т-клеточной иммунотерапии завершено в России. С таким заявлением выступила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на итоговом заседании коллегии Минздрава России.

По ее словам, новые виды лечения уже включены в программу государственных гарантий оказания медицинской помощи.

В настоящее время ведутся доклинические исследования персонализированных онковакцин против глиобластомы и меланомы. А 31 марта первый пациент получил отечественную вакцину от колоректального рака "Онкопепт".

Кроме того, Федеральное медико-биологическое агентство РФ получило разрешение на клиническое применение мРНК-вакцины "Онкорна". Персонализированный препарат, равно как и "Онкопепт", предназначен для лечения колоректального рака.