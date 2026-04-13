Москва13 апр Вести.В России первый пациент получил вакцину "Онкопепт" от колоректального рака, сообщила пресс-служба Федерального медико-биологического агентства (ФМБА).

Первому пациенту препарат введен 31 марта 2026 года. говорится в пресс-релизе агентства

На данный момент пациент уже получил третью дозу препарата и хорошо переносит вакцину. Что касается второго пациента, то инъекция для него готова, а первое введение намечено на 20 апреля 2026 года.

Ранее ФМБА получила разрешение на клиническое применение первой мРНК-вакнцины "ОНКОРНА".