ФМБА: на создание вакцины от колоректального рака уходит 42 дня

Глава ФМБА: российская вакцина от рака кишечника создается за 42 дня ФМБА: на создание вакцины от колоректального рака уходит 42 дня

Москва14 мая Вести.Вероника Скворцова, руководитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России, раскрыла сроки производства индивидуальной отечественной вакцины против колоректального рака. Процесс изготовления персонализированного препарата для конкретного пациента длится 42 дня, сообщила она в беседе с "Известиями".

По словам Скворцовой, после создания вакцины в течение недели проверяется ее качество.

Во течение 42 дней создается персонифицированная вакцина на основе генома человека и генома его опухолей, изучения его иммунной системы пояснила глава ФМБА

Ранее министерство здравоохранения России одобрило клиническое использование персонализированной пептидной онковакцины "Онкопепт" для терапии колоректального рака. Как отмечала глава ФМБА Скворцова, первые пять пациентов получили российскую вакцину от рака кишечника.