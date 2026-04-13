В России тестируют онковакцины против меланомы и глиобластомы

ФМБА ведет доклинические испытания вакцин от меланомы и глиобластомы

Москва13 апр Вести.В настоящее время ведутся доклинические исследования персонализированных онковакцин против глиобластомы и меланомы. Об этом сообщили в пресс-службе Федерального медико-биологического агентства (ФМБА).

Отмечается, что ФМБА получило разрешение на клиническое использование персонализированной мРНК-вакцины "ОНКОРНА" для лечения колоректального рака. Это уже вторая онковакцина агентства против данного вида онкологии.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что россияне смогут получить отечественные онковакцины от отдельных видов рака по полису ОМС. По его словам, правительство расширило программу госгарантий, чтобы граждане имели доступ к современной высокотехнологичной медицинской помощи.