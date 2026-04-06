Мишустин: российские онковакцины будут доступны по ОМС

Москва6 апр Вести.Россияне смогут по полису ОМС получить отечественные онковакцины от отдельных видов рака. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Он отметил, что правительство расширило программу госгарантий, чтобы граждане могли получить современную высокотехнологичную медпомощь.

Теперь бесплатно по полису ОМС можно будет пройти лечение с использованием российских онковакцин сказал Мишустин в ходе совещания с вице-премьерами

Прежде всего, по словам главы правительства, речь идет о персонализированных вакцинах, разрабатываемых индивидуально под каждого пациента. Такие вакцины обучают иммунитет бороться с опухолью.

На первом этапе программа коснется лечения некоторых видов болезни крови и рака отдельных внутренних органов.

Ранее глава Минздрава России Михаил Мурашко сообщил, что первый пациент, получивший инъекцию отечественной онковакцины, чувствует себя хорошо.