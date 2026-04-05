Москва5 апр Вести.Новые технологии в терапии онкобольных включат в программу государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи, сообщило РИА Новости со ссылкой на министра здравоохранения России Михаила Мурашко.

Зарегистрирован ряд технологий, которые также могут изменить и улучшить помощь для категории пациентов онкологических, онкогематологических, то в дополнение программы государственных гарантий (нужно - ред.) подгрузить эти методы терапии - это клеточные технологии, это технологии на основе пептидных препаратов и мРНК отметил министр

Он уточнил, что акцент в лечении сейчас смещается в сторону ранней диагностики и профилактики заболеваний. Например, один из новых методов позволяет вовремя заподозрить наследственные дислипидемии (нарушение липидного обмена, характеризующееся аномальным повышением уровня "плохого" холестерина и снижением "хорошего" в крови), своевременно начать лечение.