Гинцбург: второй пациент получит новую российскую вакцину для лечения меланомы

Второй пациент получит новую российскую вакцину для лечения меланомы Гинцбург: второй пациент получит новую российскую вакцину для лечения меланомы

Москва4 мая Вести.Второй пациент готовится к введению российской мРНК-вакцины для лечения меланомы.

Об этом рассказал научный руководитель Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург в разговоре с РИА Новости.

По его словам, препарат планируется изготовить и ввести второму пациенту в мае, в промежутке между майскими праздниками.

В апреле Минздрав России сообщил, что первый пациент с меланомой получил персонализированную вакцину для лечения рака.

Впоследствии Гинцбург рассказал о положительных результатах лечения пациента с меланомой с помощью новой российской вакцины.