Первый пациент завершит в сентябре курс лечения новой вакциной от меланомы

Курс вакцинации первого пациента от меланомы завершится в сентябре Первый пациент завершит в сентябре курс лечения новой вакциной от меланомы

Москва4 авг Вести.Первый пациент, проходящий лечение с помощью новой российской вакцины от меланомы, завершит полный курс вакцинации в сентябре 2026 года, заявил академик РАН, научный руководитель Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Александр Гинцбург в интервью РИА Новости.

Заключительное введение онковакцины для первого участника исследования намечено на начало сентября, то есть приблизительно через месяц после начала терапии.

Это событие станет важным этапом в клинических испытаниях нового препарата против рака кожи, подчеркнул Гинцбург.

Тем временем в Минздраве раскрыли схему и сроки лечения российской вакциной от меланомы. Терапия рассчитана приблизительно на шесть месяцев, весь цикл лечения предусматривает до десяти введений вакцины.