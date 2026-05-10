Гинцбург рассказал, когда ожидаются данные о результатах лечения онковакциной Гинцбург: результаты лечения онковакциной будут известны через пару месяцев

Москва10 мая Вести.С момента начала лечения пациента онковакциной прошло слишком мало времени, о результатах пока говорить преждевременно, они будут известны через пару месяцев, сообщил ТАСС научный руководитель Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии (НИЦЭМ) имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.

Об эффективности у людей говорить пока не приходится. Первые результаты ожидаются через пару месяцев отметил он

Первый пациент - 60-летний житель Курской области с меланомой кожи - получил онковакцину 1 апреля.