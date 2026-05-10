Москва10 маяВести.С момента начала лечения пациента онковакциной прошло слишком мало времени, о результатах пока говорить преждевременно, они будут известны через пару месяцев, сообщил ТАСС научный руководитель Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии (НИЦЭМ) имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.
Об эффективности у людей говорить пока не приходится. Первые результаты ожидаются через пару месяцевотметил он
Первый пациент - 60-летний житель Курской области с меланомой кожи - получил онковакцину 1 апреля.